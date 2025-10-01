El escalofriante último rastro digital: La foto que Morena publicó poco antes del triple crimen en Argentina

La investigación del brutal triple crimen que conmocionó a Argentina, donde fueron asesinadas Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo, sumó un dato escalofriante: la última publicación de una de las víctimas en redes sociales.

Se trata de una historia de Instagram que Morena subió cerca de las 23:00 del viernes 19 de septiembre, solo minutos antes de ser torturada y asesinada. La imagen, tomada desde el interior de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que viajaban las tres jóvenes, se ha convertido en una prueba clave incorporada al expediente judicial.

Las víctimas.

Una foto inocente que esconde el drama

La foto, difundida por el medio argentino C5N, es el último rastro digital que dejó Morena. En ella, la joven mostraba dos llaveros: uno de "Baby Yoda" (propio) y otro de "Luigi" de Mario Bros, que pertenecía a Lara. Tras esa publicación, el contacto de las jóvenes con el exterior se cortó. Los familiares intentaron comunicarse cerca de la 1 de la madrugada, pero los mensajes ya no llegaban. La última conexión en redes se registró alrededor de las 2 de la mañana del sábado.

Según la reconstrucción, Morena y Brenda planeaban trabajar esa noche en la zona de Flores. Brenda le pidió un vehículo de aplicación a Lara, pero una discusión previa por una deuda de $3.500 con un chofer llevó a la víctima más joven a desinstalar la app. A pesar del conflicto, las tres partieron juntas cerca de las 21:30. El punto de no retorno fue en la rotonda de La Tablada, donde subieron a la fatídica Tracker blanca. Creían que se dirigían a una fiesta, pero en realidad se dirigían al lugar donde serían brutalmente atacadas.

La última historia de Morena Verdi, tomada desde el auto en el que viajaban las víctimas. (Foto: gentileza C5N).

Nueve detenidos y fuga internacional

La autopsia confirmó que las jóvenes fueron torturadas antes de morir. La Justicia ya logró detener a nueve personas relacionadas con el caso y ha logrado importantes avances.

En las últimas horas, fueron capturados en Perú dos de los principales sospechosos: "Pequeño J", el presunto autor intelectual del triple crimen, y su mano derecha, Matías Ozorio. Las autoridades continúan la búsqueda de otros dos prófugos, según informa TN.

