La tercera ‘preca’ llega hoy al centro cruceño y a los hogares por Red Uno

Este sábado 24 de enero, el corazón de Santa Cruz se transformará en el escenario principal de la tercera precarnavalera bajo la temática del Carnaval de calle. Las familias cruceñas podrán disfrutar de un despliegue único donde la música y el folklore local serán los protagonistas del recorrido.

La soberana Camila I engalanará la jornada junto a la comparsa coronadora Testarudos, quienes liderarán una decena de agrupaciones tradicionales y coreográficas. Quienes no logren asistir al centro, podrán seguir cada detalle del evento a través de la señal en vivo de Red Uno desde las 18:30.

El evento promete rescatar las costumbres más profundas de la región mediante bailes rítmicos y trajes llenos de color que recorrerán las arterias principales. Con esta celebración, la capital cruceña calienta motores para la fiesta grande en una noche que garantiza seguridad y entusiasmo para todos.

Mira la programación en Red Uno Play