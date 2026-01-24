TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

La tercera ‘preca’ llega hoy al centro cruceño y a los hogares por Red Uno

La soberana del Carnaval y los coronadores liderarán un despliegue de color que será transmitido a nivel nacional.

Ximena Rodriguez

24/01/2026 13:26

Santa Cruz

Escuchar esta nota

Este sábado 24 de enero, el corazón de Santa Cruz se transformará en el escenario principal de la tercera precarnavalera bajo la temática del Carnaval de calle. Las familias cruceñas podrán disfrutar de un despliegue único donde la música y el folklore local serán los protagonistas del recorrido.

 

La soberana Camila I engalanará la jornada junto a la comparsa coronadora Testarudos, quienes liderarán una decena de agrupaciones tradicionales y coreográficas. Quienes no logren asistir al centro, podrán seguir cada detalle del evento a través de la señal en vivo de Red Uno desde las 18:30.

 

El evento promete rescatar las costumbres más profundas de la región mediante bailes rítmicos y trajes llenos de color que recorrerán las arterias principales. Con esta celebración, la capital cruceña calienta motores para la fiesta grande en una noche que garantiza seguridad y entusiasmo para todos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD