Carnaval 2026

Belleza y cultura: 19 candidatas buscan la corona del Carnaval de la Concordia 2026

Desde la organización se remarcó que el certamen no solo premia la belleza, sino también la identidad cultural, el carisma, el compromiso y la representación del Carnaval, considerado el más largo de Bolivia.

Cristina Cotari

20/01/2026 9:26

Foto: Red Uno
Cochabamba

El brillo, la música y la tradición del Carnaval ya se sienten en Cochabamba. Este viernes 23 de enero se llevará adelante la elección de la Reina y Ñusta del Carnaval de la Concordia 2026, donde 19 candidatas representarán a diferentes fraternidades y expresiones culturales del departamento y del país.

Como antesala al certamen, las concursantes se presentaron en El Mañanero de Red Uno, donde mostraron alegría, folklore y belleza, adelantando el espíritu festivo que marcará el inicio oficial de la temporada carnavalera.

Entre ellas está Nataly Siles Montaño, representante de Tinkus San Simón, quien no ocultó su emoción. “Bailo hace ocho años, me estoy preparando con alegría y entusiasmo, me siento muy emocionada esperando que ya llegue el gran día de la elección de la Reina del Carnaval 2026”, comentó.

 

De igual forma, Ibelisse Tchockmy Leaños, de Saya Afroboliviana Mauchi, destacó la importancia cultural de su participación. “Busco representar la cultura y el baile, es un momento muy especial para mí y para la fraternidad”, afirmó.

La lista también incluye a Sherin Bermúdez Ortiz, de Caporales Elfec, junto a Ligia Oña Salinas, de Sol Chaqueño San Simón, y Kelly Camacho Salazar, de Morenada Transpeco, entre otras participantes.

 

Desde la organización se remarcó que el certamen no solo premia la belleza, sino también la identidad cultural, el carisma, el compromiso y la representación del Carnaval, considerado el más largo de Bolivia.

Este año, además, la elección ha ganado fuerza en redes sociales, donde las candidatas comparten ensayos, preparación y mensajes para su público y fraternidades.

Con entusiasmo y expectativa, Cochabamba se prepara para dar el puntapié inicial a semanas de fiesta, folklore y tradición que forman parte de uno de los eventos más queridos del calendario cultural.

