TEMAS DE HOY:
Exministro Néstor Huanca Paradero de Evo Morales Mujer asesinada en Puerto Quijarro

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Ñustas, corsos y diversión familiar: todo sobre el Carnaval de la Concordia 2026

La Alcaldía presentó la agenda oficial del Carnaval de la Concordia, con actividades para toda la familia, concursos de reinas, corso infantil y hasta desfile de mascotas.

Silvia Sanchez

19/01/2026 15:10

Foto: Casa de la Cultura - Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Alcaldía de Cochabamba dará inicio a la agenda oficial del Carnaval de la Concordia 2026 con un acto de lanzamiento programado para el 27 de enero en el Parque de la Familia, donde se presentará el cronograma completo de actividades culturales, tradicionales y festivas previstas para esta temporada.

El director de Cultura, Edson Ontiveros, destacó que el objetivo es revalorizar las tradiciones carnavaleras y promover la participación activa de la población y de los visitantes:

“Estamos organizando una agenda diversa que combine cultura, tradición y espacios familiares, fortaleciendo la identidad del Carnaval de la Concordia”, señaló Ontiveros.

Actividades previas y eventos destacados

Como parte de las actividades previas, el sábado pasado se realizó la presentación oficial de las candidatas a Ñusta y Reina del Carnaval, mientras que la elección se llevará a cabo el viernes 23 de enero, desde las 19:30 en el Hotel Cochabamba.

La programación de este año también incluirá:

  • Concurso de la Reina de las Tradiciones

  • Corso Infantil

  • Corso de Mascotas, que se desarrollará de manera independiente

  • El Corso de Corsos, previsto para el 21 de febrero, uno de los eventos centrales del Carnaval

En cuanto a la participación de fraternidades, Ontiveros señaló que el comité organizador, compuesto por representantes de las propias agrupaciones, está evaluando y consolidando la lista oficial de participantes.

El Carnaval de la Concordia 2026 promete un despliegue de color, música y alegría para grandes y pequeños, reafirmando el espíritu festivo y la tradición de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD