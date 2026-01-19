Ñustas, corsos y diversión familiar: todo sobre el Carnaval de la Concordia 2026

La Alcaldía de Cochabamba dará inicio a la agenda oficial del Carnaval de la Concordia 2026 con un acto de lanzamiento programado para el 27 de enero en el Parque de la Familia, donde se presentará el cronograma completo de actividades culturales, tradicionales y festivas previstas para esta temporada.

El director de Cultura, Edson Ontiveros, destacó que el objetivo es revalorizar las tradiciones carnavaleras y promover la participación activa de la población y de los visitantes:

“Estamos organizando una agenda diversa que combine cultura, tradición y espacios familiares, fortaleciendo la identidad del Carnaval de la Concordia”, señaló Ontiveros.

Actividades previas y eventos destacados

Como parte de las actividades previas, el sábado pasado se realizó la presentación oficial de las candidatas a Ñusta y Reina del Carnaval, mientras que la elección se llevará a cabo el viernes 23 de enero, desde las 19:30 en el Hotel Cochabamba.

La programación de este año también incluirá:

Concurso de la Reina de las Tradiciones

Corso Infantil

Corso de Mascotas , que se desarrollará de manera independiente

El Corso de Corsos, previsto para el 21 de febrero, uno de los eventos centrales del Carnaval

En cuanto a la participación de fraternidades, Ontiveros señaló que el comité organizador, compuesto por representantes de las propias agrupaciones, está evaluando y consolidando la lista oficial de participantes.

El Carnaval de la Concordia 2026 promete un despliegue de color, música y alegría para grandes y pequeños, reafirmando el espíritu festivo y la tradición de Cochabamba.

