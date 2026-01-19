TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Cochabamba: dos niños pierden la vida tras el embarrancamiento de un camión

La escena fue descrita como desgarradora por los primeros equipos de auxilio que llegaron hasta el sitio.

Silvia Sanchez

19/01/2026 13:59

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Una profunda tragedia enluta al Trópico de Cochabamba. Un camión se embarrancó cerca de 40 metros en la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz, a la altura del kilómetro 229, en el sector Valle Sacta – Ivirgarzama, dejando como saldo dos niños fallecidos y su padre gravemente herido.

El accidente ocurrió de manera repentina y con consecuencias devastadoras. Dos menores de 10 y 15 años perdieron la vida en el lugar, tras quedar atrapados entre los fierros retorcidos del motorizado. La escena fue descrita como desgarradora por los primeros equipos de auxilio que llegaron hasta el sitio.

El padre de los niños, quien conducía el camión, logró sobrevivir al impacto y fue auxiliado de emergencia por personal de rescate. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico de Ivirgarzama, donde recibe atención especializada.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, incluyendo la toma de muestras para la prueba de alcoholemia, mientras se aguarda un informe oficial que permita esclarecer las causas del siniestro.

Ante este nuevo hecho luctuoso, las autoridades reiteraron el llamado a los transportistas y conductores a circular con extrema precaución, respetar las normas de tránsito y tomar todas las previsiones necesarias antes de emprender un viaje, especialmente en rutas de alto riesgo.

