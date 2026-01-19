Derrumbe cierra la ruta Villa Montes – Tarija tras intensas lluvias

Un derrumbe provocado por fuertes lluvias cortó la ruta Villa Montes – Tarija, dejando vehículos varados y aumentando el riesgo en un tramo estratégico del Chaco tarijeño.
19/01/2026 9:47
Escuchar esta nota
Transportistas reportaron que desde las 22:00 del domingo, la ruta Villa Montes – Tarija se encuentra totalmente interrumpida debido a derrumbes provocados por intensas lluvias, especialmente en la zona de El Angosto, a la altura del Volcán Colorado.
Sectores afectados y situación actual
Itacua – La Central (sector Volcán Colorado, tramo angosto)
Derrumbes de tierra y rocas. Se reportan vías alternas disponibles, aunque la circulación es lenta.
Arenales (San Antonio Nuevo – Palmar Grande, Villa Montes)
Corte total. No hay vías alternas, tránsito detenido.
Campo Pajoso – Caraparí (cumbre del Aguaragüe)
Obstrucción por escombros. No existen rutas alternativas, vehículos y flotas varadas.
Quebrada del Diablo (a 15 km de Villa Montes)
Desborde de río arrastró parte de la plataforma vial, dejando motorizados particulares y flotas detenidas.
Debido a los deslizamientos, varios vehículos de alto tonelaje quedaron varados en ambos sentidos, y al menos un motorizado permanece atrapado en el sector afectado, incrementando el riesgo de accidentes y complicando la circulación.
Intervención de la ABC
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que maquinaria pesada fue desplazada a los tramos afectados para llevar a cabo trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Las autoridades instan a los conductores a evitar los sectores afectados y a utilizar rutas alternas cuando estén disponibles.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30