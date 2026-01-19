TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Néstor Huanca Chura Puerto Quijarro

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Derrumbe cierra la ruta Villa Montes – Tarija tras intensas lluvias

Un derrumbe provocado por fuertes lluvias cortó la ruta Villa Montes – Tarija, dejando vehículos varados y aumentando el riesgo en un tramo estratégico del Chaco tarijeño.

Silvia Sanchez

19/01/2026 9:47

Imagen captura RR.SS.
Tarija, Bolivia

Escuchar esta nota

Transportistas reportaron que desde las 22:00 del domingo, la ruta Villa Montes – Tarija se encuentra totalmente interrumpida debido a derrumbes provocados por intensas lluvias, especialmente en la zona de El Angosto, a la altura del Volcán Colorado.

Sectores afectados y situación actual

  • Itacua – La Central (sector Volcán Colorado, tramo angosto)
    Derrumbes de tierra y rocas. Se reportan vías alternas disponibles, aunque la circulación es lenta.

  • Arenales (San Antonio Nuevo – Palmar Grande, Villa Montes)
    Corte total. No hay vías alternas, tránsito detenido.

  • Campo Pajoso – Caraparí (cumbre del Aguaragüe)
    Obstrucción por escombros. No existen rutas alternativas, vehículos y flotas varadas.

  • Quebrada del Diablo (a 15 km de Villa Montes)
    Desborde de río arrastró parte de la plataforma vial, dejando motorizados particulares y flotas detenidas.

Debido a los deslizamientos, varios vehículos de alto tonelaje quedaron varados en ambos sentidos, y al menos un motorizado permanece atrapado en el sector afectado, incrementando el riesgo de accidentes y complicando la circulación.

Intervención de la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que maquinaria pesada fue desplazada a los tramos afectados para llevar a cabo trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Las autoridades instan a los conductores a evitar los sectores afectados y a utilizar rutas alternas cuando estén disponibles.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD