Derrumbe cierra la ruta Villa Montes – Tarija tras intensas lluvias

Transportistas reportaron que desde las 22:00 del domingo, la ruta Villa Montes – Tarija se encuentra totalmente interrumpida debido a derrumbes provocados por intensas lluvias, especialmente en la zona de El Angosto, a la altura del Volcán Colorado.

Sectores afectados y situación actual

Itacua – La Central (sector Volcán Colorado, tramo angosto)

Derrumbes de tierra y rocas. Se reportan vías alternas disponibles , aunque la circulación es lenta.

Arenales (San Antonio Nuevo – Palmar Grande, Villa Montes)

Corte total. No hay vías alternas , tránsito detenido.

Campo Pajoso – Caraparí (cumbre del Aguaragüe)

Obstrucción por escombros. No existen rutas alternativas , vehículos y flotas varadas.

Quebrada del Diablo (a 15 km de Villa Montes)

Desborde de río arrastró parte de la plataforma vial, dejando motorizados particulares y flotas detenidas.

Debido a los deslizamientos, varios vehículos de alto tonelaje quedaron varados en ambos sentidos, y al menos un motorizado permanece atrapado en el sector afectado, incrementando el riesgo de accidentes y complicando la circulación.

Intervención de la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que maquinaria pesada fue desplazada a los tramos afectados para llevar a cabo trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Las autoridades instan a los conductores a evitar los sectores afectados y a utilizar rutas alternas cuando estén disponibles.

