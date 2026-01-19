La segunda precarnavalera reunió familias enteras en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Desde muy temprano, las familias llegaron para esperar el paso de las comparsas y la reina del carnaval Camila I.

Padres, hijos, abuelos y tíos se reunieron para compartir una noche llena de música, baile y espuma. Al ritmo de la tamborita, grandes y pequeños se sumaron a la fiesta, demostrando que el Carnaval es una celebración pensada para todos y para disfrutarlo en familia.

Las familias esperaron el paso de la reina del Carnaval, Camila I, junto a la comparsa coronadora. “Realmente se pasaron Los Testarudos” dijo uno de los visitantes.

Entre los asistentes, una mujer de la tercera edad que disfrutaba junto a sus seres queridos expresó su amor por el Carnaval.

“Yo soy vieja, pero con el espíritu joven y el espíritu carnavalero””, afirmó con una sonrisa, mientras se sumaba al festejo.

Los más pequeños también fueron parte central de la jornada. Con espuma en mano, corrieron y jugaron durante el paso de las comparsas. Uno de los niños comentó con entusiasmo: “A mí no me gusta el carnaval, a mí me encanta”, dejando en claro que la fiesta ya se vive desde temprana edad.

La Red Uno acompañó esta gran celebración con una transmisión en vivo desde las 19:00, llevando a los hogares cruceños cada detalle, emoción y color de una noche que reafirma que el Carnaval se vive con alegría, tradición y unión familiar.

