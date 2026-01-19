Desde abuelos hasta niños, las familias fueron las grandes protagonistas de una noche llena de música, espuma y espíritu carnavalero en el corazón de la ciudad.
La segunda precarnavalera reunió familias enteras en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Desde muy temprano, las familias llegaron para esperar el paso de las comparsas y la reina del carnaval Camila I.
Padres, hijos, abuelos y tíos se reunieron para compartir una noche llena de música, baile y espuma. Al ritmo de la tamborita, grandes y pequeños se sumaron a la fiesta, demostrando que el Carnaval es una celebración pensada para todos y para disfrutarlo en familia.
Las familias esperaron el paso de la reina del Carnaval, Camila I, junto a la comparsa coronadora. “Realmente se pasaron Los Testarudos” dijo uno de los visitantes.
Entre los asistentes, una mujer de la tercera edad que disfrutaba junto a sus seres queridos expresó su amor por el Carnaval.
“Yo soy vieja, pero con el espíritu joven y el espíritu carnavalero””, afirmó con una sonrisa, mientras se sumaba al festejo.
Los más pequeños también fueron parte central de la jornada. Con espuma en mano, corrieron y jugaron durante el paso de las comparsas. Uno de los niños comentó con entusiasmo: “A mí no me gusta el carnaval, a mí me encanta”, dejando en claro que la fiesta ya se vive desde temprana edad.
La Red Uno acompañó esta gran celebración con una transmisión en vivo desde las 19:00, llevando a los hogares cruceños cada detalle, emoción y color de una noche que reafirma que el Carnaval se vive con alegría, tradición y unión familiar.
