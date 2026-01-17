Los carros alegóricos se preparan para brillar esta noche en la segunda precarnavalera

La emoción del Carnaval cruceño ya se respira en las calles del centro histórico, donde esta noche se celebrará la segunda precarnavalera, una de las citas más esperadas por la población.

Desde tempranas horas de este sábado, se observa movimiento en la calle Mercado, donde decenas de personas trabajan en el armado de los carros alegóricos que desfilarán al ritmo de la música y la alegría que caracteriza a estas fiestas.

La temática de esta edición rinde homenaje a la época republicana, y contará con la participación de 20 comparsas y la presencia de agrupaciones femeninas que prometen contagiar entusiasmo a todos los asistentes.

El operativo comenzará a las 16:00 con el cierre de calles, y a partir de las 18:30 arrancará oficialmente el desfile, que recorrerá la calle René Moreno (entre Warnes y Ñuflo de Chávez), pasará por Charcas y Libertad, y finalizará en Suárez de Figueroa.

Sarita Mansilla, secretaria de Turismo y Cultura, hizo un llamado a retirar los vehículos de la zona: “Tienen que sacar sus vehículos porque si no se los llevarán”, advirtió.

La segunda precarnavalera será transmitida en vivo a las 19:00 por Red Uno de Bolivia, para que ningún hogar se pierda este espectáculo lleno de color, música y tradición.



Mira la programación en Red Uno Play