Carnaval 2026

Se viene la segunda precarnavalera con temática republicana

El centro de Santa Cruz se llenará de comparsas, ballet y música folclórica este viernes y sábado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/01/2026 10:21

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz se prepara para vivir este fin de semana la segunda precarnavalera del año, un evento que celebra la riqueza cultural y folclórica de la ciudad rumbo al Carnaval. Sarita Mancilla, Secretaria de Cultura del municipio, brindó todos los detalles de esta fiesta que promete reunir a cientos de personas.

“El primer desfile inicia hoy a las seis y media de la tarde con los grupos folklóricos. Son 14 elencos que mostrarán todas nuestras costumbres, desde las canciones, la forma de vestirse, los bailes; es decir, muestran las regiones que pertenecen aquí a Santa Cruz”, explicó Mancilla.

Para el sábado, la actividad contará con la participación de más de 30 comparsas carnavaleras. Mancilla detalló que Camila I, la reina del carnaval, “va a estar vestida de la época republicana, resaltando los colores azul y rosado, evocando el 14 de febrero, cuando se declaró la Independencia de Santa Cruz”.

 

El recorrido comenzará en la Plaza 24 de Septiembre, continuará por la calle Libertad y finalizará en la Independencia. “La de esta noche va a torcer a la izquierda sobre la calle Florida, y la de mañana se amplía porque son muchos más, una cuadra más sobre la Buenos Aires”, agregó.

La Secretaria de Cultura destacó la importancia del evento: “Vengan y compartan sobre todo con toda esta población de carnavaleros, que es la demostración cultural más grande que tenemos aquí en Bolivia. El vestido de la reina va a expresar la libertad de nuestro departamento y de nuestra ciudad”.

Mancilla hizo además un llamado a la puntualidad: “Hoy comenzamos a las seis y media, mañana siete menos cuartos porque terminando la misa queremos darle respeto a la ceremonia y a toda la bulla y alegría que tenemos”.

