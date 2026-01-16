Bolivia se alista para vivir el Carnaval 2026: Conozca las principales fechas

Bolivia se prepara para vivir el Carnaval 2026 como una de sus expresiones culturales más importantes del año. Desde el oriente hasta el occidente del país, las principales ciudades afinan una agenda cargada de color, música, danzas, gastronomía y tradiciones que atraen a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Santa Cruz: la fiesta grande de los cruceños

La comparsa coronadora Testarudos junto a la reina Camila I, abrieron el calendario carnavalero el pasado sábado con la primera precarnavalera, donde comparsas y ballets recorrieron las principales calles del centro cruceño, esta actividad que se volverá a realizar el 17, 24 y 31 de enero.

El evento central será el Gran Corso Cruceño, que se realizará el sábado 14 de febrero de 2026 en el Cambódromo. A esta jornada le seguirán los tradicionales tres días de mojazón, caracterizados por el juego con agua, música y celebración popular en barrios y comparsas.

La Paz: un carnaval largo y lleno de simbolismo

El Carnaval Paceño 2026 contará con 24 actividades oficiales que se desarrollarán entre el 18 de enero y el 13 de marzo, convirtiéndose en uno de los carnavales más extensos del país.

Entre los eventos más representativos destacan el Desentierro del Pepino, la elección de la Reina Tawaqo, el Corso Infantil, la Ch’alla, el Entierro del Pepino y la entrega de los Pepinos de Oro, que marca el cierre de la festividad.

Cochabamba: el Carnaval de la Concordia

Cochabamba vivirá el Carnaval de la Concordia 2026 con una agenda que combina desfiles, actividades culturales y expresiones artísticas que resaltan la diversidad del valle.

Las celebraciones se desarrollarán desde finales de enero, teniendo como punto culminante el Corso de la Concordia, previsto para el sábado 21 de febrero, donde participan comparsas, fraternidades y grupos folklóricos.

Oruro: patrimonio cultural de la humanidad

El Carnaval de Oruro, declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, se llevará adelante los días sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026.

Durante estas jornadas, más de 20 mil danzarines y miles de músicos recorrerán la ruta tradicional hasta el Santuario del Socavón, interpretando danzas emblemáticas como la Diablada, Morenada, Caporales, Tinku y Saya.

Para esta versión, se impulsa además una ruta gastronómica certificada a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer el turismo y ofrecer a los visitantes una experiencia cultural y culinaria integral.

Tarija: tradición y alegría chapaca

Tarija también se suma a la agenda nacional con dos de sus celebraciones más tradicionales.

La Fiesta de Compadres se llevará a cabo el jueves 5 de febrero de 2026, mientras que la Fiesta de Comadres se celebrará el jueves 12 de febrero de 2026.

Mira la programación en Red Uno Play