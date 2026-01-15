La comparsa vallegrandina Los Monarcas vivió un momento muy especial al proclamar a Vanesa I como su reina oficial del carnaval. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los integrantes de la comparsa y por la población, que ya se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas del año.

La comparsa vallegrandina Los Monarcas se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas del año y además, anunció la coronación de sus dos reinas. Vanesa I y Ana Sofía, la reina de Los Monarcas Junior.

Vanesa I, agradeció a Los Monarcas por la confianza y señaló que para ella es un honor haber sido elegida como su soberana. Afirmó que asumirá el rol con mucha alegría y compromiso.

Además, Ana Sofía fue presentada como la reina de Los Monarcas Junior. La soberana de los más pequeños de la casa invitó a los niños a ser parte de su coronación este sábado en la tarde en el Urubó Village. La reinita prometió que será una tarde llena de música, baile y mucha tradición.

La coronación de Vanesa I se llevará a cabo el sábado 17 de enero en horas de la noche. La reina de Los Monarcas y los organizadores prometen una experiencia increíble para todos los asistentes.

Luego de la coronación, el domingo 25 de enero se realizará la serenata a Vallegrande, una actividad muy esperada que marca el inicio oficial de las celebraciones.

Con este evento, Los Monarcas dan el puntapié inicial al carnaval vallegrandino, que continuará con diversas actividades hasta llegar a la Cuaresma. La invitación está abierta para que la población disfrute, celebre y viva la tradición con alegría.

