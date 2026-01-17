Todo listo para esta noche: Santa Cruz revive su espíritu carnavalero con la segunda precarnavalera

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir hoy su segunda precarnavalera, un evento que promete desbordar alegría y tradición en el corazón del centro histórico. Los organizadores ultiman los detalles logísticos para garantizar que esta celebración sea un espectáculo inolvidable para todas las familias cruceñas.

El despliegue operativo comenzará puntualmente a las 16:00 con el cierre de vías, seguido por un riguroso barrido de Tráfico y Transporte junto a 120 efectivos policiales.

Al respecto, Sarita Mansilla, Secretaria de Turismo y Cultura, advirtió: “Tienen que sacar sus vehículos porque si no se los llevarán”.

La temática de esta noche rinde homenaje a la época republicana, adelantando la estética que se lucirá en el gran corso del próximo 14 de febrero.

“El entusiasmo es increíble; los colores que primarán serán rosados y azules en una organización conjunta con la ACCC (Asociación de Comparsas Carnavaleras)”, destacó Mansilla sobre la identidad visual de la cita.

Un total de 20 comparsas coreográficas y 14 tradicionales, además de una agrupación femenina, escoltarán el paso de la reina en un recorrido lleno de música y diversión. La invitación está hecha para las 18:30, momento en que arrancará oficialmente este segundo encuentro con las raíces y el sentimiento carnavalero.

