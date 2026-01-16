Los Monarcas se alistan para el Carnaval y presentan a sus soberanas

La noche de este jueves la comparsa Monarcas de Vallegrande presentó a sus dos soberanas: Vanesa I como su reina oficial del carnaval y Ana Sofía, la reina de Los Monarcas Junior, las mismas que serán coronadas este sábado 17 de enero.

Con música y mucho derroche de alegría, las dos soberanas fueron presentadas oficialmente.

La comparsa vallegrandina Los Monarcas se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas del año y, además, anunció la coronación de sus dos reinas. Vanesa I y Ana Sofía, la reina de Los Monarcas Junior.

La coronación de Vanesa I se llevará a cabo el sábado 17 de enero en horas de la noche. La reina de Los Monarcas y los organizadores prometen una experiencia increíble para todos los asistentes.

Luego de la coronación, el domingo 25 de enero se realizará la serenata a Vallegrande, una actividad muy esperada que marca el inicio oficial de las celebraciones.

Mira la programación en Red Uno Play