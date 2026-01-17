Carnaval 2026: candidatas buscan representar la alegría cochabambina

La capital valluna encendió oficialmente la chispa de su Carnaval con uno de los actos más esperados: la presentación de las candidatas a Reina y Ñustas del Carnaval de la Concordia 2026. Este sábado, 19 jóvenes representantes de distintas fraternidades mostraron carisma, identidad y amor por la cultura cochabambina.

El evento marca el inicio de una serie de celebraciones rumbo a las principales actividades carnavaleras. Las aspirantes competirán por la corona en un ambiente de alegría y tradición, que busca destacar no solo la belleza, sino también el compromiso con las raíces culturales del departamento.

Durante la velada, las actuales soberanas del Carnaval 2025 ofrecieron emotivos mensajes a las nuevas postulantes. Sara Téllez, Reina de la pasada gestión, invitó a las candidatas a vivir intensamente la experiencia. “Disfruten cada momento, representen con orgullo a Cochabamba”, dijo.

Por su parte, Adriana Peredo, Ñusta de 2025, anticipó una agenda cargada de eventos y resaltó que cada una podrá ser parte activa de esta gran fiesta que une a las familias cochabambinas.

La elección final de las nuevas representantes se realizará en las próximas semanas, en medio de un ambiente de entusiasmo creciente por el Carnaval de la Concordia, uno de los más representativos del país.

