Puchero, cultura y turismo: Cochabamba calienta motores para el Carnaval 2026

Cochabamba ya calienta motores para vivir el Carnaval 2026, considerado el más largo y diverso del país. La temporada carnavalera arrancará oficialmente el 27 de enero, con una agenda cargada de cultura, gastronomía y actividades turísticas que prometen dinamizar la economía local y atraer visitantes del interior y del exterior.

El director de Turismo del municipio, Ronald Crespo, informó que el lanzamiento oficial contará con una muestra representativa de las tradiciones, expresiones culturales y propuestas festivas que marcarán la celebración de este año.

“El carnaval más largo y diverso de Bolivia es el de Cochabamba. Vamos a iniciar el 27 de enero con el lanzamiento, mostrando todo lo que significará el Carnaval 2026”, señaló Crespo.

Entre las actividades más esperadas destaca la tradicional Feria del Puchero, uno de los principales íconos gastronómicos de la temporada. A esta propuesta se suma una agenda complementaria que incluye recorridos guiados por museos, casonas patrimoniales y puntos turísticos de la ciudad, pensados para todo tipo de público.

Asimismo, Crespo indicó que, de cara al feriado de la próxima semana, se realizan coordinaciones para garantizar que los principales espacios turísticos permanezcan abiertos y disponibles tanto para la población cochabambina como para los visitantes.

“Estamos trabajando para que los centros turísticos puedan recibir a la población durante el feriado, promoviendo el turismo interno y fortaleciendo el movimiento económico”, afirmó.

Con esta apuesta, Cochabamba busca consolidarse una vez más como uno de los principales destinos festivos y culturales del país, dando inicio a un Carnaval que promete extenderse por varias semanas y celebrarse sin pausa.

