La madrugada de este viernes llegó a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba el tiktoker M.A.M., acusado de una presunta violación contra una joven de 26 años en este departamento. El creador de contenido permanece aprehendido y a la espera de su audiencia cautelar.

El sujeto fue capturado la jornada del jueves en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, Argentina. La aprehensión fue ejecutada por personal de Inteligencia de la Policía, luego de que Migración alertara sobre una orden vigente en su contra.

De acuerdo con la información preliminar, la denuncia fue presentada en la ciudad de Cochabamba, motivo por el cual el acusado fue trasladado desde la capital cruceña hasta el municipio de Cercado.

Inicialmente, se conoció que el traslado se realizaría vía aérea y que el tiktoker arribaría la tarde del jueves; sin embargo, por un cambio de logística, fue llevado vía terrestre.

M.A.M. llegó a las instalaciones de la Felcc de la zona de Alalay alrededor de las 05:35 de este viernes, escoltado por custodios policiales, quienes lo ingresaron a una celda de estas dependencias.

En las próximas horas se prevé que el acusado preste su declaración informativa ante el Ministerio Público, mientras se aguarda un informe oficial sobre el avance del caso.

Llama la atención que la orden de aprehensión fue emitida en enero de 2025, pero recién se ejecutó en enero de 2026, casi un año después, cuando el investigado intentaba abandonar el país.

