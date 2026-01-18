Con un simbólico beso de resurrección, el Pepino marcó el inicio del Carnaval Paceño 2026 en La Paz

Desde tempranas horas, las inmediaciones del Cementerio General se llenaron de música, color y comparsas, en una actividad organizada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño.

"Este tipo de eventos ayudan a dinamizar la economía y recuperar nuestras tradiciones", señaló el alcalde Iván Arias, quien además anunció que el Pepino será la imagen oficial del Carnaval Paceño 2026, con presencia en espacios públicos como el Prado y zonas céntricas de la ciudad desde el mes de febrero.

Uno de los momentos centrales fue el “beso de resurrección” al personaje icónico, que este año fue protagonizado por Camila Ribera Roca (Reina del Carnaval Cruceño), Gabriela Durán (Predilecta del Carnaval de Oruro) y Valeria Lazarte (Soberana del Carnaval de La Paz 2025).

Según la agenda oficial, son 24 las actividades previstas para esta gestión carnavalera, que culminarán en marzo con la Corcova en Villa Victoria y la entrega del Pepino de Oro.

