Un impactante video viralizado en redes sociales ha capturado el momento exacto en que un plato de pasta se congela instantáneamente en el aire al ser expuesto a la intemperie en Minneapolis, Estados Unidos. Este fenómeno visual es el resultado de una gélida jornada donde el termómetro marcó los -21 grados, alcanzando una sensación térmica extrema de hasta -45 grados bajo cero.

El estado de Minnesota atraviesa días críticos debido a una feroz tormenta invernal que amenaza con extenderse durante todo el fin de semana. Se estima que estas temperaturas afectarán a más de la mitad de la población estadounidense, activando alertas máximas por las peligrosas condiciones climáticas en gran parte del país.

