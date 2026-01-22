De las calles al milagro: Localizan a los padres que cargaban a sus bebés con oxígeno y su video se hizo viral

Lo que comenzó como una imagen desgarradora de la lucha diaria por la supervivencia en la selva de asfalto de la Ciudad de México, se transformó en una historia de solidaridad sin precedentes este enero de 2026.

El video, captado originalmente el pasado 19 de enero por la usuaria Yessenia Barraza desde un taxi, mostraba a una pareja descendiendo las escaleras de un puente peatonal. Cada uno cargaba a un bebé de apenas dos meses y nueve días, mientras el padre sostenía, además, dos pesados tanques de oxígeno indispensables para que los pequeños puedan respirar.

El poder de la viralidad con propósito

La crudeza de las imágenes, que evidenciaban las barreras de movilidad y el riesgo médico que enfrentaban los mellizos en cada traslado, movilizó a miles de internautas bajo el lema: "¡Que la magia se haga!".

El caso llegó a oídos de Heriberto Vargas, un empresario del sector automotriz, quien conmovido por el esfuerzo físico de los padres, se comprometió públicamente a donarles un automóvil. Su objetivo era claro: eliminar el calvario de las banquetas y los puentes peatonales para garantizar traslados rápidos, seguros y dignos hacia los centros médicos.

Un final con esperanza

Tras varios días de incertidumbre, este miércoles se confirmó que la madre de los bebés fue localizada. "Me da mucha paz y mucha alegría ver cómo, cuando las cosas se hacen con buena intención, la vida responde bonito", compartió Yessenia Barraza al confirmar que el contacto entre la familia y el empresario ya se ha concretado.

Aunque la condición médica específica de los mellizos se mantiene bajo reserva, se sabe que su dependencia del oxígeno es crítica y constante. Contar con un vehículo propio no solo reducirá el esfuerzo físico de los padres, sino que representa una barrera de seguridad vital ante cualquier emergencia médica que requiera un traslado inmediato.

La comunidad digital no solo celebró el hallazgo, sino que destacó cómo el uso positivo de las redes sociales puede transformar realidades. En una ciudad donde "la vida no siempre llega ligera", como describió la autora del video, la unión de ciudadanos desconocidos logró que una carga de oxígeno y acero sea ahora un poco más liviana para estos padres.

Hasta el momento, se espera que en los próximos días se formalice la entrega del vehículo, marcando el cierre de un capítulo de lucha y el inicio de una nueva etapa para los pequeños mellizos.

Con información de TV Azteca e Infobae.

Mira la programación en Red Uno Play