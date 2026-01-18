Le entregaron tres llaves y lo declararon embajador: así volvió el Pepino en La Paz

La jornada de este domingo estuvo marcada por el tradicional desentierro del Pepino, que da inicio a las actividades carnavaleras en la ciudad de La Paz. Como parte del acto, se realizó la entrega simbólica de las llaves de la ciudad al personaje más emblemático de estas fiestas.

La ceremonia tuvo lugar en las inmediaciones del Cementerio General, donde miles de personas se congregaron para presenciar el evento.

Tres llaves, una sola misión: difundir el Carnaval Paceño

Durante el acto, el Pepino recibió tres llaves simbólicas que lo nombran embajador de la promoción del Carnaval 2026:

Llave roja : Entregada por el gerente de la empresa Paceña , en representación del apoyo del sector privado y con el compromiso de fortalecer las costumbres del departamento.

Llave amarilla : Otorgada por Reina Quispe , presidenta de la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño, quien destacó el valor cultural de la festividad. “Eres cultura, alegría (...) trabajamos para preservar, fortalecer y difundir nuestro Carnaval”, expresó.

Llave verde: Fue entregada por el alcalde de La Paz, Iván Arias, quien remarcó que el Pepino debe ser visto como un símbolo de unidad para la ciudad. “Es la imagen que nos une y nos representa”, sostuvo la autoridad edil.

El acto culminó con la intervención de Claudia Durán, soberana del Carnaval de Oruro, quien reafirmó que el Pepino es “100 % paceño y 100 % boliviano”, en defensa de su origen como parte del patrimonio cultural nacional.

Las autoridades reiteraron el llamado a vivir el Carnaval con alegría, pero sin excesos, para garantizar una fiesta segura y familiar.

