La segunda 'preca' convirtió el centro cruceño en un desfile de cultura, ritmo y tradición

La Plaza Principal se transformó en un escenario deslumbrante donde miles de cruceños se congregaron para vivir la segunda precarnavalera bajo una temática republicana.

Los presentadores de Red Uno, con los que arrancó la transmisión: Ian Vega, Dayana Molina, Fernanda Pereyra y Juliana Guzmán destacaron que el centro ya estaba repleto desde las 18:00 horas para este viaje en el tiempo.

La comparsa coronadora 2026, Los Testarudos, se robó el aliento del público con una puesta en escena inspirada en el glamour y la autoridad de la época. Sus integrantes lucieron trajes de gobernadores, mientras que su soberana, Camila I, personificó con elegancia a la "Dama de la Libertad".

“Estamos contentos con toda la población que se ha dado cita para acompañarnos; nuestra reina representa la elegancia de esa época y nosotros somos los gobernadores”, afirmó el presidente de la comparsa. Por su parte, Camila I expresó: “Es increíble el cariño, gracias por amar lo más sagrado que tenemos, nuestra cultura”.

La comparsa tradicional Tremendazos también marcó presencia con 57 socios activos y una propuesta que busca rescatar la historia viva del Carnaval cruceño. Su carro alegórico funcionó como un baúl de los recuerdos, mientras que sus integrantes se vistieron de canillitas y damas republicanas para escoltar a su reina, Laida I.

Consultados respecto a su propuesta de ser la comparsa coronadora del 2027, Alejandro Sangruino, presidente de la comparsa, indicó: “Estamos seguros de que, si nos dan la confianza, vamos a hacer un antes y un después del Carnaval; somos enamorados de esta tierra hermosa”. El directivo enfatizó que su proyecto principal es impulsar la declaratoria del Carnaval de Santa Cruz como Patrimonio Inmaterial de la Unesco.

El despliegue coreográfico inició con fuerza gracias a la comparsa coreográfica 'Sombrero de Saó', quienes presentaron una mecánica inspirada en los cultivos de caña. Con 90 bailarines en escena y tres semanas de intenso ensayo, este grupo demostró su ambición por llevarse el primer lugar de la noche.

La diversidad cultural continuó con agrupaciones como 'Raíces de mi tierra', que bailaron una chobena inspirada en las Misiones de Chiquitos, y 'Mitahori' con 200 integrantes. “Llegamos a las 06:00 p.m. para tener un buen lugar adelante, que viva el Carnaval”, comentó una de las asistentes emocionada por el despliegue técnico.

Otras agrupaciones destacadas fueron la comparsa femenina Mitakuña, con su temática de mitos y leyendas, y los Harganes Jr., quienes presentaron a la diosa Jenecherú. Grupos como ‘Expresión Camba’, ‘Cambas Velatacú’ y ‘Cambas Renovados’ completaron la lista de las 33 comparsas que convirtieron el evento en un verdadero minicorso.

“Ya está repleta la Plaza principal y hoy viajamos en el tiempo”, recalcó una de las presentadoras durante la transmisión en vivo por todas las plataformas de Red Uno. El evento cerró con la participación de comparsas tradicionales como los ‘Cambas Descontentos’, reafirmando el compromiso del pueblo con su identidad cultural.

