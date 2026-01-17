TEMAS DE HOY:
¡La fiesta no se detiene! La Segunda Precarnavalera vibra al ritmo de Laida I y Los Tremendazos

Así se vive la previa de la fiesta más grande y esperada por todos los cruceños. 

Ximena Rodriguez

17/01/2026 22:28

Santa Cruz

¡Se siente el Carnaval, la fiesta más grande y esperada de los cruceños! En esta Segunda Precarnavalera, la soberana Laida I y su comparsa Los Tremendazos cautivaron al público con una espectacular presentación bajo la temática republicana.

 

Decenas de parejas bailando con energía transformaron las calles del centro en un escenario lleno de historia y elegancia. Los asistentes, contagiados por el entusiasmo de los comparseros, reafirmaron por qué esta es la celebración más importante del año.

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

