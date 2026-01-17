¡La fiesta no se detiene! La Segunda Precarnavalera vibra al ritmo de Laida I y Los Tremendazos

¡Se siente el Carnaval, la fiesta más grande y esperada de los cruceños! En esta Segunda Precarnavalera, la soberana Laida I y su comparsa Los Tremendazos cautivaron al público con una espectacular presentación bajo la temática republicana.

Decenas de parejas bailando con energía transformaron las calles del centro en un escenario lleno de historia y elegancia. Los asistentes, contagiados por el entusiasmo de los comparseros, reafirmaron por qué esta es la celebración más importante del año.

Sigue la transmisión en vivo aquí:

Mira la programación en Red Uno Play