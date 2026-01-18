TEMAS DE HOY:
26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
Carnaval 2026

El inicio del Carnaval Paceño se vive por Red Uno: Transmisión especial del Desentierro del Pepino

Este domingo desde las 12:00, todas las plataformas digitales de Red Uno transmitirán la fiesta paceña al mundo, con la participación de las reinas del Carnaval de La Paz, Santa Cruz y Oruro.

Jhovana Cahuasa

18/01/2026 9:57

Foto: Red Uno
La Paz

Este domingo 18 de enero, La Paz da inicio oficial al Carnaval 2026 con el tradicional Desentierro del Pepino, en un evento cultural que contará con el apoyo de Paceña como auspiciador principal y la transmisión en vivo de Red Uno.

La transmisión especial de Red Uno de Bolivia iniciará a las 12:00 horas, en directo desde el Cementerio General. Estará disponible en RedUno.com.bo y por todas sus redes sociales, llevando el inicio de las carnestolendas a todo el país.

 

Cultura, identidad y reafirmación

El Pepino es el personaje central de esta festividad. Para las autoridades y comparsas paceñas, no solo representa alegría, sino también identidad.

“El Pepino tiene dueño, el Pepino tiene casa, y se llama La Paz, Bolivia”, declaró Américo Gemio, secretario de Culturas del municipio.

La figura del Pepino, según la Asociación de Comparsas del Carnaval Paceño (ACCP), surge a fines del siglo XIX como resultado de la fusión entre el arlequín europeo y el kusillo andino.

 

Invitadas especiales y despliegue cultural

El evento contará con la participación especial de:

  • Camila Primera, Reina del Carnaval de Santa Cruz

  • Gabriela Durán, Predilecta del Carnaval de Oruro

  • Valeria Lazarte, Soberana del Carnaval Paceño 2025

Su presencia refuerza el carácter nacional de la celebración, que este año destaca como un símbolo de unidad cultural entre departamentos.

Seguridad y logística

Debido al evento, se suspendió el parqueo del Cementerio General, según informó la Alcaldía de La Paz. La medida busca facilitar el paso de comparsas y asistentes.

Además, se desplegarán equipos de seguridad para resguardar a los participantes. Se recomienda evitar el uso de vehículos en la zona y seguir las indicaciones de orden público.

“Queremos un Carnaval seguro, familiar y lleno de cultura”, subrayaron las autoridades municipales.

El Efecto Carnaval y el rol de Paceña

La campaña “Efecto Carnaval”, impulsada por Paceña, acompaña nuevamente al Carnaval Paceño como parte de su compromiso con las tradiciones culturales del país.

Paceña participa junto a la Alcaldía y la ACCP en la organización del evento, destacando el valor de celebrar en comunidad, con respeto a nuestras raíces y en unidad.

“El Carnaval no es solo una fecha. Es una celebración viva que nos une como bolivianos”, afirman desde la marca.

 

Programación

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

