Miniaturas, sueños y abundancia: este viernes inicia la preferia de Alasita en La Paz

La ciudad de La Paz se alista para recibir una de sus festividades más emblemáticas y queridas. El secretario de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Américo Gemio, informó a través de Red Uno que este viernes 16 de enero se dará inicio oficialmente a la preferia del mayoreo. En este espacio, artesanos y comerciantes de todo el país se reúnen para intercambiar productos en grandes cantidades, marcando el punto de partida de la celebración en honor al Ekeko.

La autoridad municipal destacó que la preferia es un evento de alcance nacional e incluso internacional, ya que atrae a compradores de diversos departamentos y del exterior. Gemio enfatizó que, aunque la Alasita se celebra en distintas partes del mundo, esta es una tradición netamente paceña, reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

En esta etapa previa, se podrá apreciar el fruto del trabajo de todo un año realizado por los artesanos bolivianos. Los rubros de cerámica, madera, yeso y textiles cobran protagonismo con la presentación de objetos en miniatura que representan los sueños y aspiraciones de los ciudadanos.

Por su parte, Juan Carlos Arce, secretario ejecutivo de prensa de la Federación Nacional de Artesanos y Expositores de la Feria de Navidad y Alasita (Fenaena), señaló que la versión 2026 tiene como consigna principal la revalorización de la cultura de la abundancia.

“Estamos enfocándonos en rescatar la tradición de prosperidad que siempre ha caracterizado a nuestra feria”, afirmó Arce, subrayando el esfuerzo de los feriantes por mantener viva la esencia de la festividad.

Cronograma de la festividad

Del 16 al 23 de enero: Desarrollo de la preferia del mayoreo (ideal para compras al por mayor y novedades artesanales).

24 de enero: Inauguración oficial de la Feria de la Alasita en su sede tradicional, el Parque Urbano Central (PUC), donde a mediodía se espera la masiva presencia de la población para la bendición de las miniaturas.

