Estas son las 24 actividades del Carnaval Paceño 2026 que ya tienen fecha

La Alcaldía de la ciudad de La Paz hizo el lanzamiento oficial de la agenda carnavalera 2026 que inicia este 18 de enero y concluye el 13 de marzo.

La Secretaría Municipal de Culturas presentó las 24 actividades que contempla la festividad de los carnavales con el objetivo de fortalecer los personajes del carnaval paceño como los Pepinos, Ch´utas y Cholitas.

Estas son las 24 actividades para que puedas agendarlo:

Enero:

Domingo 18 de enero: Tradicional Desentierro del Pepino

Viernes 23 de enero: Elección de la Reina Tawaqo

Domingo 25 de enero: Elección de los Ch’iti Personajes

Martes 27 de enero: Elección de las Soberanas del Carnaval

Sábado 31 de enero: Despertar del Ajayu del Pepino

Sábado 31 de enero: Primer Jauk’añazo

Febrero:

Domingo 1 de febrero: Reivindicación del Pepino

Viernes 6 de febrero: Elección de los personajes del Carnaval Paceño

Sábado 7 de febrero: Elección de los personajes Anata del Carnaval Paceño

Sábado 7 de febrero: Elección de la Reina Anata Carnaval Paceño

Domingo 8 de febrero: Carnaval sin Alcohol

Sábado 7 de febrero: Feria Gastronómica de Antaño “El Puchero”

Miércoles 11 de febrero: Elección de la Reina y Rey de Antaño

Sábado 14 de febrero: Corso Infantil

Sábado 14 de febrero: Fiesta de Disfraces

Domingo 15 de febrero: Farándula de Pepinos

Lunes 16 de febrero: Jisk’a Anata

Martes 17 de febrero: Martes de Challa

Viernes 20 de febrero: Serenata paceña de Antaño

Sábado 21 de febrero: Entierro del Pepino

Domingo 22 de febrero: Tentaciones

Domingo 22 de febrero: Retreta del Carnaval Paceño

Marzo:

Domingo 1 de marzo: Corcova de Carnaval

Viernes 13 de marzo: Entrega de los Pepinos de Oro

En noviembre de 2025 representantes del folclore paceño hicieron una reivindicación del personaje del Pepino a consecuencia de una supuesta apropiación de una actividad religiosa en Puno, Perú

Mira la programación en Red Uno Play