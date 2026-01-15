Estas son las 24 actividades del Carnaval Paceño 2026 que ya tienen fecha

El Carnaval Paceño 2026 se celebrará del 18 de enero al 13 de marzo con una agenda que busca fortalecer sus personajes tradicionales.
15/01/2026 10:15
Escuchar esta nota
La Alcaldía de la ciudad de La Paz hizo el lanzamiento oficial de la agenda carnavalera 2026 que inicia este 18 de enero y concluye el 13 de marzo.
La Secretaría Municipal de Culturas presentó las 24 actividades que contempla la festividad de los carnavales con el objetivo de fortalecer los personajes del carnaval paceño como los Pepinos, Ch´utas y Cholitas.
Estas son las 24 actividades para que puedas agendarlo:
Enero:
Domingo 18 de enero: Tradicional Desentierro del Pepino
Viernes 23 de enero: Elección de la Reina Tawaqo
Domingo 25 de enero: Elección de los Ch’iti Personajes
Martes 27 de enero: Elección de las Soberanas del Carnaval
Sábado 31 de enero: Despertar del Ajayu del Pepino
Sábado 31 de enero: Primer Jauk’añazo
Febrero:
Domingo 1 de febrero: Reivindicación del Pepino
Viernes 6 de febrero: Elección de los personajes del Carnaval Paceño
Sábado 7 de febrero: Elección de los personajes Anata del Carnaval Paceño
Sábado 7 de febrero: Elección de la Reina Anata Carnaval Paceño
Domingo 8 de febrero: Carnaval sin Alcohol
Sábado 7 de febrero: Feria Gastronómica de Antaño “El Puchero”
Miércoles 11 de febrero: Elección de la Reina y Rey de Antaño
Sábado 14 de febrero: Corso Infantil
Sábado 14 de febrero: Fiesta de Disfraces
Domingo 15 de febrero: Farándula de Pepinos
Lunes 16 de febrero: Jisk’a Anata
Martes 17 de febrero: Martes de Challa
Viernes 20 de febrero: Serenata paceña de Antaño
Sábado 21 de febrero: Entierro del Pepino
Domingo 22 de febrero: Tentaciones
Domingo 22 de febrero: Retreta del Carnaval Paceño
Marzo:
Domingo 1 de marzo: Corcova de Carnaval
Viernes 13 de marzo: Entrega de los Pepinos de Oro
En noviembre de 2025 representantes del folclore paceño hicieron una reivindicación del personaje del Pepino a consecuencia de una supuesta apropiación de una actividad religiosa en Puno, Perú
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30