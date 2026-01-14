Con la llegada del Carnaval 2026, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) dio a conocer la agenda oficial del Carnaval Paceño, que este año tendrá como protagonista central a El Pepino, símbolo tradicional de la fiesta en la sede de gobierno.

La programación fue presentada por el secretario municipal de Culturas, Américo Gemio, durante el acto de lanzamiento del Carnaval Boliviano, realizado este martes en el Palacio Chico de la ciudad de La Paz.

Gemio recordó que la revalorización de El Pepino responde a los hechos registrados el año pasado durante la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno (Perú), donde se mostró la imagen del personaje como una expresión ajena a Bolivia.

“El Carnaval Boliviano es patrimonio y es importante que nuestros vecinos lo sepan. No prohibimos bailar ni disfrutar de nuestras danzas, pero deben hacerlo con el rojo, amarillo y verde”, afirmó la autoridad municipal.

Carnaval 2026: el año de El Pepino

El secretario municipal adelantó que las actividades carnavaleras comenzarán este domingo con el tradicional Desentierro de El Pepino, y se extenderán durante todo enero y febrero, hasta la celebración central del Carnaval.

“Este es el año de la reivindicación de El Pepino. Le vamos a decir al mundo entero que es boliviano y que radica en La Paz”, enfatizó Gemio.

Dentro de la agenda destacan actividades tradicionales como el Jisk’a Anata, el corso infantil, la farándula de Pepinos, la elección de personajes, el Martes de Ch’alla, entre otros eventos emblemáticos.

La autoridad edil reveló que la mayoría de las actividades de esta gestión girarán en torno a El Pepino, con el objetivo de fortalecer su valor cultural e histórico.

Un solo Carnaval para mostrar al mundo

El Gobierno central, junto a las alcaldías del país, lanzó oficialmente el Carnaval Boliviano 2026, una iniciativa que busca revalorizar las tradiciones, la gastronomía, la defensa del patrimonio cultural y potenciar el carnaval como motor económico nacional.

La decisión de realizar un lanzamiento conjunto responde a la intención de mostrar al mundo un solo Carnaval boliviano, diverso y lleno de expresiones culturales en todo el territorio nacional.

AGENDA DEL CARNAVAL PACEÑO 2026

14 de enero: Llegada de El Ch’uta

18 de enero: Desentierro de El Pepino

23 de enero: Tawako

25 de enero: Elección de ch’iti personajes

27 de enero: Elección de soberanas del Carnaval Paceño

31 de enero: Primer Jauk’añaso

1 de febrero: Reivindicación de El Pepino

6 de febrero: Elección de personajes del Carnaval Paceño

14 de febrero: Corso infantil

14 de febrero: Fiesta de disfraces

15 de febrero: Farándula de Pepinos

16 de febrero: Jisk’a Anata

17 de febrero: Martes de Ch’alla

22 de febrero: Entierro de El Pepino

1 de marzo: Corcova de Carnaval

13 de marzo: Entrega de Pepinos de Oro

Mira la programación en Red Uno Play