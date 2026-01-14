Difunden nuevas imágenes del auto que se embarrancó en Alto Llojeta: el conductor salió expulsado

Tras la difusión inicial de imágenes en las que se observa cómo un vehículo se embarranca y su conductor sale expulsado por una de las ventanas, nuevos videos comenzaron a circular y muestran con mayor claridad la magnitud del accidente ocurrido en la zona de Alto Llojeta, en La Paz.

Las imágenes, captadas desde otro ángulo, evidencian que el motorizado cayó desde una altura aproximada de 50 metros, según relataron vecinos de la avenida Mario Mercado. En el video se observa cómo el vehículo da varios giros en el aire antes de terminar estrellado contra el piso.

En la secuencia también se aprecia el momento en que el conductor sale disparado del vehículo y cae sobre la calle 14 de Septiembre, recorriendo varios metros tras el impacto.

El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, quienes salieron de inmediato para auxiliar al chofer. Afortunadamente, el conductor logró sobrevivir al accidente.

Efectivos de la Policía de Tránsito iniciaron las investigaciones para establecer las causas del hecho, mientras el caso continúa en proceso de análisis.

