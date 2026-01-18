TEMAS DE HOY:
¡Inicia el Carnaval en La Paz! La Alcaldía paceña comunica la suspensión del parqueo en el Cementerio General

Este domingo se desarrollará el tradicional "Desentierro del Pepino" en La Paz, motivo por el cual se restringirá el estacionamiento de la zona del Cementerio General; autoridades piden buscar rutas alternas.

Red Uno de Bolivia

18/01/2026 8:33

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Este domingo 18 de enero, el Cementerio General de La Paz no contará con servicio de estacionamiento. Así lo informó el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios, debido a la logística necesaria para el evento cultural del "Desentierro del Pepino".

“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz (EDMCLP), comunica que este domingo 18 de enero se suspenderá el servicio de parqueo del Cementerio General, debido a la realización del evento cultural "desentierro del Pepinο", señala el comunicado.

El acto marca el inicio tradicional de las carnestolendas en la sede de Gobierno; miles de bailarines y comparsas estarán presentes con sus bandas de músicos, para hacer el recorrido por las calles aledañas al Cementero General.

La restricción del parqueo busca facilitar el flujo de los asistentes y las comparsas que se darán cita en la zona para revivir esta tradición paceña.

Las autoridades solicitan a los visitantes del camposanto y a los vecinos del sector tomar las previsiones necesarias y, de ser posible, evitar el uso de vehículos particulares en las inmediaciones para prevenir el congestionamiento vehicular.

