Vallegrande se prepara para celebrar el Carnaval y su gran serenata

El carnaval de Vallegrande 2026 está a la vuelta de la esquina y la emoción crece por esta fiesta que es conocida por su música, color, baile y comida típica.

Alfonso Borda, presidente de la Asociación de Comparsas Carnavaleras, explicó que antes del carnaval se realizan coronaciones y festivales gastronómicos para mostrar lo que se vive en los valles cruceños.

Entre los platos típicos que se podrán disfrutar están el escabeche de chancho, chicharrón, empanadas de dulce de lacayote y otras delicias locales. “Queremos que todos puedan probar nuestra comida y disfrutar de la serenata”, dijo Borda.

La fiesta se comenzará a vivir desde este domingo con la gran serenada en el Cambódromo, donde la población podrá disfrutar de comidas típicas y música, junto a las más de 12 agrupaciones que se presentarán en cuatro escenarios.

Las reinas del carnaval también participaron del evento. Caterine Toledo, reina del carnaval Vallegrandino, destacó la importancia de esta celebración: “Es inolvidable, cinco días de fiesta que dejan recuerdos para toda la vida”.

Las actividades comienzan el viernes con la previa, el sábado se presentan las comparsas más grandes en la plaza principal, y el domingo y lunes se realizan los cursos tradicionales para niños y adultos.

Vallegrande invita a todos a vivir cinco días llenos de música, baile, diversión y comida típica.

