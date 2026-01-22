Si tienes planeado viajar este jueves 22 de enero por el fin de semana largo (feriado trasladado al viernes 23), debes conocer el estado de las carreteras. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre la Red Vial Fundamental, alertando sobre cortes, desvíos y restricciones en varios tramos debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.

Las afectaciones se registran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni, por lo que las autoridades recomiendan planificar rutas, salir con tiempo y conducir con máxima precaución.

Tramos afectados:

Cochabamba – Llavini a Bombeo

Restricción vehicular especial.

Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.

Tarija – Palos Blancos a Villa Montes

Tránsito habilitado con desvío por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La Paz – Patamanta a Huarina

Tránsito permitido con desvíos habilitados.

Dos carriles disponibles.

La Paz – Paramanta a Huarina RT. Pucarani

Vía no transitable por bloqueo de sectores sociales.

La Paz – Unduavi a Chulumani

Restricción especial por trabajos de construcción.

No circular: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00.

Beni – Santo Domingo a Monte Grande

Tramo en evaluación.

Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo.

Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo

Desvío provisional por daño en alcantarilla.

Santa Cruz – Bermejo a La Angostura

Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo.

Solo un carril habilitado.

Recomendaciones para viajeros:

Sal con tiempo suficiente y revisa mapas alternativos.

Mantén distancia de seguridad y respeta las señales y desvíos.

Lleva combustible y agua suficiente , sobre todo en tramos largos o aislados.

La ABC y el Ministerio de Obras Públicas trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad vial.

Con estas precauciones, tu viaje por el feriado largo puede ser seguro y sin sorpresas.

Foto: ABC

