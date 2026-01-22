La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta cortes, desvíos y restricciones horarias en al menos cinco departamentos. Si viajas este jueves 22 de enero, toma precauciones y revisa tu ruta.
22/01/2026 10:19
Si tienes planeado viajar este jueves 22 de enero por el fin de semana largo (feriado trasladado al viernes 23), debes conocer el estado de las carreteras. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un reporte actualizado sobre la Red Vial Fundamental, alertando sobre cortes, desvíos y restricciones en varios tramos debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.
Las afectaciones se registran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni, por lo que las autoridades recomiendan planificar rutas, salir con tiempo y conducir con máxima precaución.
Tramos afectados:
Cochabamba – Llavini a Bombeo
Restricción vehicular especial.
Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.
Tarija – Palos Blancos a Villa Montes
Tránsito habilitado con desvío por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.
La Paz – Patamanta a Huarina
Tránsito permitido con desvíos habilitados.
Dos carriles disponibles.
La Paz – Paramanta a Huarina RT. Pucarani
Vía no transitable por bloqueo de sectores sociales.
La Paz – Unduavi a Chulumani
Restricción especial por trabajos de construcción.
No circular: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00.
Beni – Santo Domingo a Monte Grande
Tramo en evaluación.
Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo.
Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
Desvío provisional por daño en alcantarilla.
Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo.
Solo un carril habilitado.
Recomendaciones para viajeros:
Sal con tiempo suficiente y revisa mapas alternativos.
Mantén distancia de seguridad y respeta las señales y desvíos.
Lleva combustible y agua suficiente, sobre todo en tramos largos o aislados.
La ABC y el Ministerio de Obras Públicas trabajan coordinadamente para garantizar la seguridad vial.
Con estas precauciones, tu viaje por el feriado largo puede ser seguro y sin sorpresas.
