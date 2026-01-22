Aprehenden a sujeto implicado en el asesinato de dos colombianos tras operativo de Diprove en Cochabamba

En un operativo ejecutado por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) en el municipio de Independencia, personal de inteligencia logró la captura de un sujeto presuntamente vinculado a una serie de delitos graves, entre ellos el asesinato de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana y el robo agravado de una camioneta en la capital cochabambina.

Vinculación con crímenes de sangre

Según el informe oficial brindado por el Cnl. Aldri Cordero, director departamental de Diprove, el allanamiento permitió recolectar indicios sólidos que conectan al sospechoso con el atraco de una camioneta marca Ford ocurrido el mes anterior. Sin embargo, el hallazgo más relevante es su presunta participación en el doble crimen que conmocionó a la localidad de Independencia.

"Existen suficientes elementos para determinar que esta persona estaría involucrada en el asesinato de los dos súbditos colombianos hallados en Independencia. Se están realizando las investigaciones pertinentes para dar la verificación total del hecho", detalló Cordero.

Al momento de su captura, el sospechoso se encontraba en posesión de una vagoneta que, tras el cruce de información internacional, dio positivo para denuncia de robo en la República de Chile. El motorizado fue secuestrado y trasladado a dependencias policiales para su posterior peritaje y proceso de restitución.

El acusado niega los cargos

Desde las celdas policiales, el hombre aprehendido manifestó su rechazo a las acusaciones mientras esperaba su audiencia de medidas cautelares. "¿Por qué motivo me han traído aquí? Yo no soy ningún asesino", declaró ante los medios de comunicación, alegando desconocer las razones de su detención.

La Policía Boliviana no da el caso por cerrado. Las autoridades informaron que los equipos de inteligencia continúan movilizados, ya que se ha identificado la existencia de otros cómplices que se encuentran prófugos.

"Las investigaciones nos dirigen a que existirían más personas involucradas. El personal está trabajando y en los próximos días tendremos mayores resultados para determinar el grado de participación de cada sujeto en estos hechos delictivos", concluyó el director de Diprove.

