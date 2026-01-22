TEMAS DE HOY:
Vicente Cuéllar abandona la carrera por el sillón municipal cruceño

El líder académico indicó que en las próximas horas dará un pronunciamiento oficial. 

Ximena Rodriguez

21/01/2026 22:52

Foto: APG.

Vicente Cuéllar dio a conocer la noche de este miércoles que retirará su candidatura por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La noticia ha generado un giro inesperado en el actual proceso de elecciones subnacionales.

Hasta el momento, el entorno cercano del ahora excandidato se ha mantenido hermético respecto a las razones que motivaron este retiro, sin embargo, se conoció que en las próximas horas dará un pronunciamiento oficial mucho más amplio.

