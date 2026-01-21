TED Santa Cruz aprueba el diseño de papeletas para las subnacionales

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) aprobarán este miércoles el diseño de los más de 500 tipos de papeletas para las elecciones subnacionales. Esta determinación representa la actividad número 36 del calendario oficial rumbo a la jornada de votación del próximo 22 de marzo.

El documento de sufragio será único y multicolor, permitiendo a la ciudadanía elegir a más de 5.000 autoridades en tres niveles de gobierno. Las boletas estarán divididas en franjas verticales de igual tamaño, donde se exhibirán los símbolos y fotografías de cada candidatura según el sorteo previo.

Para garantizar la integridad del voto, el material contará con cinco niveles de protección técnica de alta complejidad. La aprobación del diseño de las papeletas por los tribunales departamentales se realiza este miércoles, 21 de enero de 2026.

Entre las innovaciones destacan el uso de tinta fluorescente visible bajo luz ultravioleta y un patrón guilloché similar al de los billetes bancarios. Asimismo, se incorporará microtexto y tintas invisibles con códigos de autenticación que solo podrán ser detectados durante las auditorías especializadas.

Cada lote de papeletas incluirá un código QR único que permitirá rastrear el origen y destino de los documentos sin vulnerar el anonimato del votante. Esta tecnología busca imposibilitar cualquier intento de reproducción ilegal mediante escaneo o impresión digital convencional.

En el reverso de la boleta se incluirán los datos específicos del recinto, la mesa de sufragio y los espacios para las firmas de los jurados. Con este paso, el sistema electoral boliviano garantiza la transparencia en la elección de gobernaciones, municipios y regiones.

