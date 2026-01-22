Gobierno responde a las dudas más frecuentes sobre el programa PEPE

El Gobierno nacional confirmó que a partir del próximo lunes se iniciará el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad, más conocido como Bono PEPE, destinado a apoyar a las familias más vulnerables del país ante la subida de precios.

Vladimir Fernández Quiroga, gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social, brindó detalles sobre el programa y respondió las principales dudas de la población en el Programa Que No Me Pierda.

Fernández destacó que el PEPE es un programa temporal de apoyo económico. “Es el programa extraordinario de apoyo para la población más vulnerable”, explicó, y detalló que se beneficiará a aproximadamente 2,4 millones de personas.

¿Cuánto recibirán las familias y por cuánto tiempo?

El programa entregará 150 bolivianos mensuales por familia durante tres meses a los grupos del Juancito Pinto, Juana Azurduy, ceguera y enfermedades graves. En cuanto a la renta dignidad, los beneficiarios que no reciben pagos regulares recibirán 150 bolivianos mensuales durante doce meses a partir de febrero.

¿Pueden recibir el PEPE varias personas dentro de la misma familia?

“No importa si en un grupo familiar hay varias personas que reciben bonos, solamente le corresponde un pago del programa PEPE por núcleo familiar”, explicó Fernández.

Esto significa que aunque haya varios hijos o personas con discapacidad dentro de un hogar, cada familia recibirá un solo pago extraordinario.

Sin embargo, agregó que si dentro de un hogar viven varias familias, cada grupo familiar recibe su pago por separado. “No importa si tienen el mismo apellido, el pago se hace por núcleo familiar”, afirmó.

¿Se requiere inscripción previa?

Respecto a la inscripción y verificación, Fernández indicó que no se requiere registro previo, ya que los beneficiarios se determinan a partir de los pagos de bonos anteriores hasta noviembre de 2025.

“Si uno ya ha recibido estos bonos hasta el 30 de noviembre, solo tiene que personarse a cualquier entidad financiera con su carnet de identidad vigente. Personas que se registraron en diciembre ya no les correspondería”, explicó.

¿Cómo pueden verificar los ciudadanos si les corresponde el PEPE?

Para quienes deseen confirmar si les corresponde recibir el programa, la Gestora habilitará un link en su página web https://www.gestora.bo/ y una línea gratuita 800-101017

¿Dónde y cómo se realizará el pago del PEPE?

En cuanto a la logística de pago, el gerente comentó que dependerá de cada banco y que se trabajará para evitar aglomeraciones. "Estamos haciendo que todo el sistema financiero nos apoye en este tema para que sea más sencillo el pago del programa", indicó.

“En lugares alejados, tenemos brigadas móviles y vamos a replicarlas para el programa PEPE”, añadió.

