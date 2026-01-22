Captan en video el rapto de la influencer mexicana "La Nicholette"

Una violenta escena conmocionó al sector de Isla Musala en Culiacán tras registrarse el presunto "levantón" de la influencer conocida como La Nicholette. Mientras circulaba en su camioneta Cybertruck, un vehículo blanco le cerró el paso de manera abrupta para obligarla a detenerse en plena avenida.

Las imágenes captadas por la cámara interna del vehículo muestran a la creadora de contenido descendiendo por breves segundos para intentar resistirse. A pesar de forcejear desesperadamente sujetándose de la puerta, los sujetos armados lograron someterla tras encañonarla directamente.

La víctima, también apodada “La muchacha del Salado”, es reconocida en redes sociales por compartir su estilo de vida y diversos proyectos de emprendimiento. Su popularidad es tal que incluso cuenta con un corrido en su honor inspirado en su lugar de origen.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el paradero de la joven sinaloense tras su privación de la libertad. La comunidad digital permanece en alerta mientras el video del incidente continúa viralizándose en las plataformas principales.

Mira la programación en Red Uno Play