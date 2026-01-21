Revelan qué dijo el maquinista, segundos antes del choque mortal en España

España continúa conmocionada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, donde el choque entre dos trenes dejó al menos 43 personas fallecidas y más de 150 heridas. A medida que avanzan las investigaciones, se conocen nuevos detalles que permiten reconstruir los segundos previos al impacto.

En las últimas horas, la prensa española difundió el audio de las llamadas que realizó el maquinista del tren de la empresa Iryo al centro de control de Adif, en la estación de Atocha, minutos antes del violento choque con un tren Alvia de Renfe.

El registro sonoro revela un dato clave: el conductor llamó dos veces para advertir lo que estaba ocurriendo en la vía.

La primera llamada se produjo instantes después de que los vagones 6, 7 y 8 del tren Iryo descarrilaran hacia la vía contigua. En ese momento, el maquinista aún no era consciente de la magnitud del incidente.

“Acabo de sufrir un enganche a la altura de Adamuz. Tengo el tren bloqueado, voy a necesitar reconocer”, se escucha decir.

Desde el centro de control le informaron que le devolverían la llamada en unos minutos. Sin embargo, antes de recibir respuesta, el maquinista volvió a comunicarse, esta vez con un tono de urgencia.

“Es un descarrilamiento y estoy obstruyendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento y estoy invadiendo la vía contigua. Necesito que paren el tráfico urgente. Además, tengo un incendio, necesito ambulancia y bomberos, hay gente herida”.

Desde Adif respondieron:

“Recibido. No hay ningún tren llegando”.

Esa frase generó polémica y dudas, ya que minutos después se confirmó el choque con el tren Alvia. Ante ello, el ministro de Transportes de España, Óscar Puente, explicó que entre el descarrilamiento del Iryo y el impacto del Alvia pasaron apenas nueve segundos.

“Cuando el maquinista alertó, el choque ya se había producido, aunque él aún no lo había percibido”, aclaró el ministro en una entrevista con Telecinco.

Las grabaciones ahora forman parte central de la investigación judicial que busca determinar responsabilidades en uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en España.

Mira la programación en Red Uno Play