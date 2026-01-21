Rescatistas luchan contra el tiempo: hallan otro cuerpo en la tragedia de trenes en España

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, España, continúa dejando un saldo devastador. Este miércoles, los rescatistas encontraron un nuevo cuerpo entre los escombros, elevando la cifra de víctimas a 43 personas fallecidas.

El choque involucró al tren Alvia Madrid-Málaga y al Iryo Málaga-Madrid, dejando además cerca de 40 heridos y decenas de desaparecidos. Los equipos de rescate siguen trabajando con maquinaria especializada para desmontar los vagones afectados y estabilizar los terrenos.

Lo que se sabe del accidente

El descarrilamiento ocurrió en un tramo recto de alta velocidad , donde los trenes circulaban a unos 210 km/h , por debajo del límite de 250 km/h.

La hipótesis principal apunta a dos frentes: Infraestructura: roturas en los raíles, aún sin confirmar si fueron causa o efecto del accidente. Fallo mecánico o interferencia externa: podría haberse desprendido un objeto que provocó que el tren se saliera de la vía.



El tren Alvia de Renfe, que recibió el impacto lateral, terminó cayendo por un talud de cuatro metros, dificultando los trabajos de rescate.

Nueva tragedia ferroviaria en Cataluña

Mientras avanzan los rescates en Adamuz, otro accidente ocurrió este martes en Cataluña: un tren de la red Rodalies chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías, entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, dejando al menos un muerto —el maquinista— y 37 heridos, cuatro de ellos graves.

El accidente sucedió en medio de intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región.

