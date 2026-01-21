¿Ruta libre o con desvíos? Atención conductores: así están las carreteras en Bolivia este miércoles

La ABC reportó cortes, desvíos y restricciones horarias en al menos cinco departamentos. Recomiendan planificar rutas y conducir con máxima precaución.
21/01/2026 9:12
Si tienes previsto viajar este miércoles 21 de enero, toma precauciones. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un nuevo reporte sobre el estado de la Red Vial Fundamental, alertando sobre cortes, desvíos y restricciones horarias en varios tramos del país debido a trabajos de mantenimiento, construcción y emergencias.
Las afectaciones se registran en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija y Beni, por lo que las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación y manejar con extrema precaución.
Tramos afectados
Cochabamba – Llavini a Bombeo
Restricción vehicular especial.
Cortes: 07:00 a 11:30 y 13:00 a 17:30.
Tarija – Palos Blancos a Villa Montes
Tránsito habilitado con desvío por:
Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.
La Paz – Patamanta a Huarina
Tránsito permitido con desvíos habilitados.
Dos carriles disponibles.
La Paz – Unduavi a Chulumani
Restricción especial por trabajos de construcción.
No circular: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00.
Beni – Santo Domingo a Monte Grande
Tramo en evaluación.
Tránsito restringido en el sector Monte Grande – Santo Domingo.
Santa Cruz – San Germán a Puente Ichilo
Desvío provisional por daño en alcantarilla.
Santa Cruz – Bermejo a La Angostura
Trabajos con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo.
Solo un carril habilitado.
Recomendaciones para viajeros
La ABC recordó que administra 83 tramos de la Red Vial Fundamental y trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas para garantizar la seguridad vial.
