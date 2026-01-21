El Gobierno Nacional confirmó que desde este lunes 26 de enero se iniciará el pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), una medida orientada a fortalecer la economía de las familias bolivianas frente al alza del costo de vida.

El programa contempla un pago mensual de Bs 150, que se entregará durante el primer trimestre, principalmente para apoyar gastos como material escolar y transporte, especialmente en hogares con estudiantes.

¿Cómo se efectuará el pago?

Desde el Ministerio de Economía informaron que el proceso será directo y sin trámites adicionales.

“Trasladamos al lunes el tema de la logística de cómo haremos los pagos y en qué momento cada persona debe acercarse. Esto lo vamos a comunicar hasta el final de la semana”, señalaron desde la cartera de Estado.

Los beneficiarios deberán verificar previamente su habilitación en el portal web oficial de la Gestora, antes de acudir a las entidades financieras autorizadas.

No se requiere inscripción ni formularios, ya que el pago se realizará en base a registros vigentes.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE?

El beneficio está dirigido a los siguientes sectores:

Beneficiarias del Bono Juana Azurduy , registradas hasta el 30 de noviembre de 2025.

Personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia.

Personas con discapacidad grave o muy grave , inscritas en el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad.

Madres, padres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio (Bono Juancito Pinto).

Adultos mayores que no perciben una renta de jubilación.

¿Dónde verificar si te toca el bono?

La Gestora Pública habilitó su página web oficial, donde cada ciudadano puede consultar si está habilitado para recibir el Bono PEPE, antes de acudir al banco.

