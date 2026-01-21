El Ministerio de Trabajo ratificó el traslado del feriado nacional del jueves 22 de enero al viernes 23, lo que permitirá a la población disfrutar de un fin de semana largo y fomentar las actividades turísticas en todo el país.

“El feriado del jueves 22 se va a trasladar al viernes 23, de tal forma que las actividades turísticas se realicen con absoluta tranquilidad”, confirmó el ministro de Trabajo, Edgar Morales.

¿Por qué se celebra el 22 de enero?

Desde el año 2009, cada 22 de enero, Bolivia conmemora la vigencia del Estado Plurinacional, tras la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE), redactada por la Asamblea Constituyente.

Este año, al caer en jueves, el Gobierno decidió mover el feriado al viernes mediante el Decreto Supremo 5521, con el objetivo de dinamizar la economía a través del turismo interno.

“Nuestro Gobierno apoya hoy y seguirá apoyando las actividades turísticas porque son una fuente importante de movimiento económico. Lo que queremos es recuperarnos económicamente”, sostuvo Morales.

Más feriados largos en el año

El Decreto Supremo 5521 también establece otros ajustes en el calendario nacional:

Año Nuevo Andino : cae domingo 21 de junio y se traslada al lunes 22

Corpus Christi : jueves 4 de junio; se suma feriado el viernes 5

Día de la Independencia: jueves 6 de agosto; se agrega feriado el viernes 7

Además, el ministro informó que cada 27 de septiembre se recordará el Día Nacional de la Integración Boliviana, sin suspensión de actividades laborales.

Mensaje a la población

Morales invitó a la ciudadanía a aprovechar los feriados, visitar los destinos turísticos del país y apoyar la economía local.

“Para nosotros, primero es la patria y la familia. Todos debemos trabajar para recuperarnos económicamente”, enfatizó.

