Un duro caso de crueldad animal conmocionó a Cochabamba. Una perrita fue rescatada en estado crítico de salud tras permanecer presuntamente semanas sin comida ni agua, encerrada en un lote de la zona de Valle Hermoso, al sur de la ciudad.

La intervención se activó luego de la denuncia de activistas animalistas, quienes alertaron que el animal lloraba todas las noches, víctima del hambre, la sed y el dolor. La escena fue confirmada por efectivos de Pofoma y personal de Zoonosis, que se trasladaron al lugar y constataron el abandono total del can.

Según el informe veterinario, la perrita presenta:

Desnutrición severa

Costillas completamente visibles

Malformaciones óseas

Un tumor en las glándulas mamarias, agravado por la falta prolongada de alimentación

Las autoridades señalaron que el animal habría estado varias semanas en condiciones deplorables, sin ningún tipo de cuidado ni supervisión, expuesta al sufrimiento extremo.

Zoonosis informó que se busca al propietario del inmueble, quien podría enfrentar sanciones por maltrato y abandono animal, delitos contemplados en la normativa vigente.

Desde Pofoma recordaron que abandonar o someter a un animal a crueldad es un hecho sancionable, e instaron a la población a denunciar oportunamente cualquier caso similar.

Foto Policía Boliviana

Actualmente, la perrita se encuentra bajo resguardo y atención veterinaria, iniciando un proceso de recuperación. Activistas y rescatistas mantienen la esperanza de que, una vez estabilizada, pueda encontrar una familia responsable que le devuelva el amor y el cuidado que nunca tuvo.

Mira la programación en Red Uno Play