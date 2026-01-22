TEMAS DE HOY:
Internacional

Día Internacional del Abrazo: por qué este gesto es el mejor antídoto contra el estrés

Una iniciativa que nació en los años 80 hoy se consolida como un pilar del bienestar emocional.

Ximena Rodriguez

21/01/2026 22:08

El Día Internacional del Abrazo se celebra anualmente para resaltar cómo el contacto físico impacta positivamente en nuestro equilibrio emocional. Este gesto sencillo tiene la capacidad de fortalecer vínculos profundos y generar una invaluable sensación de confianza entre las personas.

 

En entornos dominados por el estrés o la soledad, un abrazo funciona como una herramienta de apoyo psicológico inmediato. La cercanía humana no solo ofrece consuelo, sino que también actúa como un recordatorio tangible de que no estamos solos en nuestras dificultades.

Esta conmemoración tiene sus raíces en 1986, cuando el psicólogo Kevin Zaborney impulsó la idea por primera vez en Estados Unidos. El experto detectó que, tras las festividades de fin de año, las demostraciones de afecto disminuían drásticamente en la sociedad.

 

Lo que comenzó como una iniciativa local se ha extendido hoy a decenas de países que promueven la empatía colectiva. Actualmente, la fecha nos invita a revalorizar la cercanía física como un componente esencial para una vida plena y saludable.

 

