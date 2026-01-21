Un joven es delatado por su madre tras enviarle por error un video del asesinato que cometió en México

En un hecho que conmocionó a la opinión pública, un joven de 18 años, identificado como Ulises Enrique, fue vinculado a proceso tras haber confesado un asesinato a su propia madre de manera accidental. El imputado envió por mensajería instantánea los videos del crimen pensando que se comunicaba con otra persona, lo que llevó a su progenitora a entregarlo a las autoridades.

El error que selló su destino

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de enero de 2026 en la alcaldía Milpa Alta, al sur de la capital mexicana. Según los reportes judiciales, Ulises Enrique se encontraba en un complejo deportivo cuando atacó a un hombre apodado "El Mogli" con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello.

Lo que convirtió este caso en un suceso inusual fue la conducta del agresor tras el homicidio. El joven grabó escenas del cuerpo sin vida, profanó los restos para demostrar que la víctima no respiraba y se jactó de su acción con frases como: "Este güey sí está muerto, para que no hablen". Sin embargo, al intentar compartir su "hazaña", envió el material multimedia a su madre, Raquel, a quien minutos antes le había dicho que se encontraba en un evento musical.

La denuncia: un acto de integridad familiar

Al recibir los videos y fotografías donde su hijo aparecía con la ropa ensangrentada y el arma del crimen, la mujer acudió de inmediato a las autoridades. Su testimonio y la entrega de los videos fueron piezas clave para que la Policía de Investigación (PDI) desplegara un operativo relámpago.

Gracias a que Ulises vestía la misma ropa que aparecía en las grabaciones, los agentes lograron localizarlo y detenerlo a poca distancia de la escena del crimen, asegurando también el arma blanca vinculada al homicidio.

Un juez de control en la Ciudad de México determinó este martes que existen pruebas suficientes para procesar al joven por el delito de homicidio calificado. Las medidas dictadas por el tribunal incluyen:

Prisión preventiva: El detenido permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente mientras se desarrolla el juicio.

Investigación complementaria: Se ha fijado un plazo de dos meses para que la Fiscalía cierre las indagatorias, apoyándose en grabaciones de cámaras públicas donde se observa al imputado con la víctima momentos antes del ataque.

Aunque el acusado se reservó su derecho a declarar, la crudeza de los videos que él mismo grabó —y que ahora circulan en redes sociales— complican seriamente su situación jurídica.

Mira la programación en Red Uno Play