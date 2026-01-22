“Pude haber muerto”: mototaxista sobrevive a brutal ataque con cuchillo en el barrio Los Lotes

Un hecho de violencia extrema se registró la noche del miércoles en el barrio Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz, donde un mototaxista fue atacado con un cuchillo por una persona desconocida mientras realizaba su trabajo.

Según el testimonio de la víctima, el agresor se acercó al grupo de mototaxistas sin motivo aparente, comenzó a molestarlos y, de manera repentina, intentó apuñalarlo.

“Estábamos trabajando como todos los días, parados en la calle. No sabíamos quién era, empezó a molestarnos y en un momento me lanzó la llave. Yo empujé mi moto para alejarme y ahí empezó a atacarme con un cuchillo por la espalda”, relató el mototaxista aún con visible temor.

El trabajador logró esquivar varios ataques, aunque sufrió una herida en la espalda, que afortunadamente no reviste gravedad.

“Si no lo esquivaba, podía estar muerto. Gracias a Dios me salvé, la herida no es grande, pero el susto fue terrible”, agregó.

Sus compañeros reaccionaron rápidamente, redujeron al agresor y lo entregaron a la Policía. Sin embargo, denunciaron que este tipo de hechos no es aislado y exigieron mayor seguridad y patrullajes constantes en la zona.

“Pedimos seguridad. Casi matan a nuestro colega. La próxima vez puede ser cualquier persona la víctima. Necesitamos apoyo”, expresó uno de los mototaxistas.

