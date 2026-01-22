Ladrón se lleva dinero, celulares y relojes tras descuido en la seguridad de un billar

Un delincuente ingresó la madrugada de hoy a un salón de billar ubicado en la Av. San Martín de Porres, en la capital cruceña, para sustraer dinero y objetos de valor. El sujeto aprovechó un descuido en el cierre de la persiana para entrar al local alrededor de las 5:00 a.m.

Según el registro de las cámaras de seguridad, el hombre permaneció oculto en la oscuridad durante 40 minutos antes de ejecutar el robo.

El propietario del negocio explicó la táctica del autor: “En la cámara sale que él está con polera negra y vigila, luego se sienta y se cambia a una polera blanca para ir directo a la caja”.

Además de los Bs 2.000 destinados al cambio que se usaba para la rockola, el delincuente se llevó dos teléfonos celulares y varios relojes pertenecientes a los clientes.

El dueño del establecimiento admitió que el ingreso fue facilitado por un error involuntario: “Dejé el candado de la persiana medio abierto, no me di cuenta porque yo salgo por la persiana donde aseguro todo”.

Las imágenes y fotografías del sospechoso ya han sido difundidas por la víctima en diversos grupos de WhatsApp para lograr su identificación. Mañana se formalizará la denuncia ante las autoridades pertinentes para iniciar la búsqueda del responsable de este hurto.

