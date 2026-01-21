TEMAS DE HOY:
Avicultores exigen frenar los avasallamientos de tierras y demandan acciones inmediatas

El sector advierte que la falta de cumplimiento de la ley pone en riesgo la propiedad privada y la producción.

Ximena Rodriguez

21/01/2026 20:04

Santa Cruz

La Asociación de Avicultores (ADA) manifestó su profunda preocupación ante el incremento de los avasallamientos de tierras. El presidente de la institución, Enzo Landívar, calificó la situación como un síntoma de la "inoperancia de la justicia y todo el sistema que tiene que ver con cuidar los derechos propietarios".

 

Landívar enfatizó que las autoridades deben abandonar la pasividad para "tomar cartas en el asunto urgentemente" y asegurar la vigencia del Estado de derecho.

 

Según Landívar, la solución depende estrictamente de la voluntad política para aplicar las normas actuales: "Lo que tienen que hacer las autoridades es hacer cumplir la ley".

 

En ese sentido, el sector instó a la Fiscalía a investigar de oficio estos delitos y exigió a la Policía colaborar estrechamente con el Ministerio Público. Finalmente, Landívar recordó que la estabilidad del sector productivo requiere que los responsables sean juzgados estrictamente "por las leyes establecidas" para frenar la impunidad.

