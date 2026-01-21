TEMAS DE HOY:
Internacional

Trump: Venezuela va a ganar más dinero en próximos seis meses que en últimos veinte años

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump afirmó que, después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, Venezuela ganará con el petróleo más dinero que en los últimos veinte años.

EFE

21/01/2026 11:08

Foto: EFE
Davos, Suiza

Escuchar esta nota

Davos (Suiza), 21 ene

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Venezuela ganará con el petróleo más dinero "en los últimos seis meses" de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que, después del ataque en el que capturó al expresidente Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

"El liderazgo es bueno e inteligente", sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez. EFE

is/jfu

