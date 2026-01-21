Video: ¡Horror! Juego mecánico se desploma y deja 14 estudiantes gravemente heridos

Una jornada de diversión terminó en tragedia en la localidad de Jhabua, India, cuando un juego mecánico sufrió una falla estructural y se derrumbó mientras estaba en pleno funcionamiento. El accidente dejó un saldo de 14 estudiantes heridos, entre ellos 13 niñas y un niño, quienes se encontraban disfrutando de la feria local.

El momento del colapso fue captado por los asistentes, quienes lo publicaron en redes sociales, donde se ve el instante preciso en que el juego, que realizaba movimientos circulares en altura, se rompe y cae violentamente contra el suelo.

Los gritos de los presentes y el estruendo de los metales retorcieron el ambiente, mientras los testigos corrían para auxiliar a las víctimas.

Según señalan medios locales, los reportes médicos refieren que varios de los afectados presentan fracturas de gravedad y lesiones múltiples debido al impacto.

La policía ha iniciado una investigación para determinar si la atracción contaba con los permisos de seguridad y el mantenimiento necesario.

