Video: “Quiero con vida a mi hijo”: madre del joven que murió arrastrado por el río pide justicia

Un trágico hecho se suscitó en la localidad de Palcoco del departamento de La Paz, un joven de 20 años falleció dentro de un minibús arrastrado por un río. En medio de lágrimas, la madre del fallecido pide justicia. La víctima, trabajaba para una familia que hacía viajes para la venta de productos, todo ellos que eran seis personas y sobrevivieron, el chofer falleció.

“Quiero justicia, por favor; mi hijo tenía 20 años. Por favor, yo quiero a mi hijo con vida, ¿de dónde lo voy a sacar?”, manifestó la madre profundamente afectada.

Según la familia, el joven trabajaba como chofer por necesidad y realizó el viaje con una familia que lo contrató. Refieren que él intentó ayudar a sus empleadores a rescatar un segundo vehículo, momento en el cual fue arrastrado por el caudal del río.

La madre y el hermano del fallecido piden que se esclarezcan los hechos y lamentan el fallecimiento del menor de dos hermanos.

“Pensamos que es un atentado y que esto ha sido planeado”, dijo por su parte el hermano del fallecido, exigiendo una investigación profunda y justicia.

Mira la programación en Red Uno Play