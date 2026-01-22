Trabajadores en salud advierten paro de 120 horas por falta de pago del salario de diciembre

Pese a los acuerdos alcanzados para levantar las medidas de presión, trabajadores en salud de Santa Cruz advirtieron que ratificarán un paro de 120 horas si la Alcaldía no cumple con el pago del salario adeudado correspondiente al mes de diciembre.

El representante del sector, Jorge Jiménez, afirmó que la medida será asumida ante el incumplimiento del compromiso municipal, pese a que ya se efectuó el pago del mes de noviembre.

“Hoy vamos a ratificar el paro de 120 horas por el incumplimiento en el pago de salarios. Han cancelado noviembre, pero el alcalde no cumplió con el acuerdo. Vamos a hacer las denuncias ante todas las instancias”, advirtió.

Los trabajadores exigen una respuesta inmediata por parte de la Alcaldía, señalando que la falta de pago se arrastra desde hace varios meses y afecta directamente la estabilidad económica de sus familias.

Indicaron que, si bien existe avance en la cancelación del salario de noviembre, la deuda de diciembre sigue pendiente, lo que mantiene el conflicto latente.

“Tal vez ya pagaron noviembre, pero nosotros estamos exigiendo también el salario de diciembre. Es un acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud. No vamos a levantar la medida hasta que se cancele esa deuda”, señaló Jiménez.

El dirigente agregó que más de 5.000 trabajadores en salud se encuentran afectados y aseguró que el sector no dará marcha atrás hasta recibir una solución concreta por parte de las autoridades municipales.

